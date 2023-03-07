Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ

Українець суттєво втратив у грошах.

Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ
Ярмоленко грає у команді, яку тренує Ребров
© Al Ain FC

Стала відома заробітна плата українського легіонера "Аль-Айна" Андрія Ярмоленка у клубі з ОАЕ.

За інформацією порталу Salary sport, 33-річний футболіст отримує 37 тисяч євро на тиждень або близько 1,93 мільйона євро на рік.

Повідомляється, що у "Вест Хемі", з якого Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну", його зарплата була втричі вищою.

Нагадаємо, минулого літа півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".

Загалом за "Аль-Айн" Ярмоленко провів 22 матчі, в який забив вісім голів і віддав п'ять результативних передач.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка КіпруУкраїнський футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру
Український "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболуУкраїнський "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболу
Став відомий тренерський штаб Ротаня у збірній УкраїниСтав відомий тренерський штаб Ротаня у збірній України
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
Блок рекламы


Похожие новости
Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два рокиМіжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки
Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з АнглієюРотань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією
Ексфутболіст збірної України став героєм матчу в ІспаніїЕксфутболіст збірної України став героєм матчу в Іспанії
Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастикиЗбірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренераЧоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
Російські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у ХерсоніРосійські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у Херсоні
Чемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до УкраїниЧемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до України
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
Став відомий тренерський штаб Ротаня у збірній УкраїниСтав відомий тренерський штаб Ротаня у збірній України
Футболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у СШАФутболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у США
Последние новости
Подгружаем последние новости