Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ

Стала відома заробітна плата українського легіонера "Аль-Айна" Андрія Ярмоленка у клубі з ОАЕ.

За інформацією порталу Salary sport , 33-річний футболіст отримує 37 тисяч євро на тиждень або близько 1,93 мільйона євро на рік.

Повідомляється, що у "Вест Хемі", з якого Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну", його зарплата була втричі вищою.

Нагадаємо, минулого літа півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".

Загалом за "Аль-Айн" Ярмоленко провів 22 матчі, в який забив вісім голів і віддав п'ять результативних передач.