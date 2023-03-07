Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ
Українець суттєво втратив у грошах.
Стала відома заробітна плата українського легіонера "Аль-Айна" Андрія Ярмоленка у клубі з ОАЕ.
За інформацією порталу
Повідомляється, що у "Вест Хемі", з якого Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну", його зарплата була втричі вищою.
Нагадаємо, минулого літа півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.
Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".
Загалом за "Аль-Айн" Ярмоленко провів 22 матчі, в який забив вісім голів і віддав п'ять результативних передач.