Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу

Деталі того, що сталося, з'ясовують правоохоронні органи.

Відома італійська волейболістка Джулія Ітума загинула, випавши із вікна готелю у Стамбулі, інформує ZN.ua.

Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу
Інцидент стався у Туреччині
© Фото из открытых источников

Інцидент стався після програного виїзного матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів її команди "Новарі" проти "Еджзаджібаші" (0:3).

Турецьке видання Hurriyet повідомляє про ймовірне самогубство Ітуми. Повідомляється, що італійка вистрибнула із вікна шостого поверху готелю.

У команді зазначили, що турецька поліція проводить розслідування, а ЗМІ опублікували відео останніх хвилин волейболістки перед смертю, на якому видно, що спортсменка дуже схвильована і дуже переживає.

Igor Gorgonzola Novara'n?n 18 ya??ndaki oyuncusu Julia Ituma'n?n son g?r?nt?s?.

Oyuncunun intihar etti?i ihtimali var.#juliaituma #juliaitumanovara pic.twitter.com/IbmxSfbznr

— Mehmet Batuhan A??r (@mbatuhanagir) April 13, 2023

18-річна Ітума була однією з головних молодих зірок світового волейболу. У 2022 році нігерійську італійку було визнано MVP чемпіонату Європи серед збірних U-19.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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