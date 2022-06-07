На Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИ
Футболист будет обсуждать свое будущее после матчей сборной Украины, информирует
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко является трансферной целью ряда клубов.
Как сообщает
В таком случае украинец заменит в "Интере" Ивана Перишича, который перешел в "Тоттенхэм".
По информации
Ожидается, что игрок будет обсуждать свое будущее уже после завершения матчей сборной Украины в Лиге наций.
Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.