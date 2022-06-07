На Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИ

Футболист будет обсуждать свое будущее после матчей сборной Украины, информирует ZN.ua.

На Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИ
Зинченко может остаться в Англии или переехать в Италию
© УАФ

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко является трансферной целью ряда клубов.

Как сообщает interlive.it, 25-летний игрок может продолжить карьеру в "Интере". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах защитника миланского клуба Милана Шкриньяра, поэтому англичане могут предложить за игрока 30 миллионов евро и Зинченко.

В таком случае украинец заменит в "Интере" Ивана Перишича, который перешел в "Тоттенхэм".

По информации Mirror, подписать Зинченко также хотят английские "Вест Хэм" и "Арсенал". При этом главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал украинцу возможность играть в полузащите команды, а не в защите, как его используют в "Ман Сити".

Ожидается, что игрок будет обсуждать свое будущее уже после завершения матчей сборной Украины в Лиге наций.

Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.


Данил Слесь, ZN.ua





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