На Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИ

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко является трансферной целью ряда клубов.

Как сообщает interlive.it , 25-летний игрок может продолжить карьеру в "Интере". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах защитника миланского клуба Милана Шкриньяра, поэтому англичане могут предложить за игрока 30 миллионов евро и Зинченко.

В таком случае украинец заменит в "Интере" Ивана Перишича, который перешел в "Тоттенхэм".

По информации Mirror , подписать Зинченко также хотят английские "Вест Хэм" и "Арсенал". При этом главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал украинцу возможность играть в полузащите команды, а не в защите, как его используют в "Ман Сити".

Ожидается, что игрок будет обсуждать свое будущее уже после завершения матчей сборной Украины в Лиге наций.

Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.