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2022-08-14
Гранд європейського футболу перевів зіркових гравців у дубль
Футболісти не гратимуть за основну команду.
Ікарді вважався одним із перспективних нападників Європи© PSG
ПСЖ відправив деяких футболістів до другої команди для участі у розіграші французької ліги Насьйональ 3.
За інформацією
Зазначимо, що Ліга Насьональ 3 – це п'ятий за рівнем дивізіон у Франції. У ньому виступають зазвичай резервні команди професійних клубів, а також аматорські колективи.
ПСЖ є одним із грандів європейського футболу, яким керують катарські функціонери. За клуб із Парижа виступає величезна кількість зіркових футболістів – Неймар, Мбаппе, Мессі та інші.
Олексій Леонічев, ZN.ua