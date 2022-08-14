Гранд європейського футболу перевів зіркових гравців у дубль

ПСЖ відправив деяких футболістів до другої команди для участі у розіграші французької ліги Насьйональ 3.

За інформацією Sport.fr з посиланням на L'Equipe, у дубль парижан переведено футболістів зі списку "небажаних" в основній команді: Андер Еррера, Рафінья, Юліан Дракслер, Льовен Курзава та Мауро Ікарді. Вони вже тренуються окремо від основного складу.

Зазначимо, що Ліга Насьональ 3 – це п'ятий за рівнем дивізіон у Франції. У ньому виступають зазвичай резервні команди професійних клубів, а також аматорські колективи.

ПСЖ є одним із грандів європейського футболу, яким керують катарські функціонери. За клуб із Парижа виступає величезна кількість зіркових футболістів – Неймар, Мбаппе, Мессі та інші.