Гранд європейського футболу перевів зіркових гравців у дубль

Футболісти не гратимуть за основну команду.

Гранд європейського футболу перевів зіркових гравців у дубль
Ікарді вважався одним із перспективних нападників Європи
© PSG

ПСЖ відправив деяких футболістів до другої команди для участі у розіграші французької ліги Насьйональ 3.

За інформацією Sport.fr з посиланням на L'Equipe, у дубль парижан переведено футболістів зі списку "небажаних" в основній команді: Андер Еррера, Рафінья, Юліан Дракслер, Льовен Курзава та Мауро Ікарді. Вони вже тренуються окремо від основного складу.

Зазначимо, що Ліга Насьональ 3 – це п'ятий за рівнем дивізіон у Франції. У ньому виступають зазвичай резервні команди професійних клубів, а також аматорські колективи.

ПСЖ є одним із грандів європейського футболу, яким керують катарські функціонери. За клуб із Парижа виступає величезна кількість зіркових футболістів – Неймар, Мбаппе, Мессі та інші.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
У бою з російськими окупантами загинув український боксерУ бою з російськими окупантами загинув український боксер
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
9-річний український каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська9-річний український каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська
Відомий російський спортсмен відмовився виступати за РФВідомий російський спортсмен відмовився виступати за РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Старт ЧС-2022 з футболу офіційно перенеслиСтарт ЧС-2022 з футболу офіційно перенесли
Зіркового футболіста європейського топ-клубу поранили злочинціЗіркового футболіста європейського топ-клубу поранили злочинці
Фінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболуФінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболу
Українські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУУкраїнські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУ
Два нідерландські гранди хочуть підписати футболіста збірної України – ЗМІДва нідерландські гранди хочуть підписати футболіста збірної України – ЗМІ
Матч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІМатч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІ
Названо регіони, в яких планується розпочати чемпіонат України з футболуНазвано регіони, в яких планується розпочати чемпіонат України з футболу
Найсексуальніша спортсменка планети кинула виклик легенді футболуНайсексуальніша спортсменка планети кинула виклик легенді футболу
"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ
Бывший капитан сборной РоSSии по футболу осудил военное вторжение в УкраинуБывший капитан сборной РоSSии по футболу осудил военное вторжение в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости