Лідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболу

За українським гравцем іде справжнє полювання топ-клубів, інформує ZN.ua.

Лідер
Мудрик є головною зіркою "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик привернув увагу "ПСЖ", повідомляє Mediafoot Marseille.

За інформацією джерела, французький клуб високо оцінив технічність та нетиповість 21-річного українця, а за гравцем уважно стежить футбольний радник "ПСЖ" Луїш Кампуш.

Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року. Цього сезону він зіграв сім матчів за "гірників" у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та шістьма асистами.

ЗМІ повідомляли про інтерес до Мудрика з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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