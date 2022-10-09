Новостей.COM ⇒
2022-10-09
Лідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболу
За українським гравцем іде справжнє полювання топ-клубів, інформує
Мудрик є головною зіркою "Шахтаря"© ФК Шахтер
Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик привернув увагу "ПСЖ", повідомляє
За інформацією джерела, французький клуб високо оцінив технічність та нетиповість 21-річного українця, а за гравцем уважно стежить футбольний радник "ПСЖ" Луїш Кампуш.
Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року. Цього сезону він зіграв сім матчів за "гірників" у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та шістьма асистами.
ЗМІ повідомляли про інтерес до Мудрика з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".
Олексій Леонічев, ZN.ua