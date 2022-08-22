Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
Всього "Будівельник" заявився на чотири турніри.
"Будівельник" заявився вже на четвертий турнір у новому сезоні, про що
Кияни виступлять у Балканській лізі (Delasport BIBL). Цей турнір розігрується з 2008 року. Минулого сезону у змаганнях брали участь команди з Чорногорії, Косово, Північної Македонії, Болгарії та Ізраїлю.
Чинним чемпіоном є "Хапоель Галіль Еліон", який у фіналі переміг іншу ізраїльську команду "Маккабі Хайфа".
Регулярний сезон Балканської ліги стартує 11 листопада у форматі двох груп з шести команд. "Фінал чотирьох" пройде з 28 до 30 квітня наступного року.
Таким чином, у новому баскетбольному сезоні "Будівельник" зіграє в українській Суперлізі, Лізі чемпіонів, Європейській Північній лізі (ENBL) та Балканській лізі (Delasport BIBL).