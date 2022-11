Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень

Матч за Трофей чемпіонів Аргентини між "Бока Хуіорс" та "Расінгом" з Авельянеди було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток.

В основний час команди обмінялися голами, а суддя вилучив по одному гравцю з кожної команди.

Потім на сотій хвилині в першому екстра-таймі Алан Варела залишив "Боку" у меншості, чим скористався "Расінг" і зумів вийти вперед на 118-й хвилині.

Вже у додатковий час другого екстра-тайму арбітр вилучив ще двох футболістів "Расінга" і показав п'ять червоних карток представникам "Боки" – чотирьом гравцям на полі та одному в запасі.

У результаті суддя був змушений достроково завершити гру, оскільки на полі у складі "Бока Хуніорс" залишилося лише п'ять футболістів.