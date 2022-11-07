Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень

В одній із команд на полі залишилося п'ять гравців.

Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
"Расінг" забив переможний гол в овертаймі
© Globo

Матч за Трофей чемпіонів Аргентини між "Бока Хуіорс" та "Расінгом" з Авельянеди було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток.

В основний час команди обмінялися голами, а суддя вилучив по одному гравцю з кожної команди.

Потім на сотій хвилині в першому екстра-таймі Алан Варела залишив "Боку" у меншості, чим скористався "Расінг" і зумів вийти вперед на 118-й хвилині.

Вже у додатковий час другого екстра-тайму арбітр вилучив ще двох футболістів "Расінга" і показав п'ять червоних карток представникам "Боки" – чотирьом гравцям на полі та одному в запасі.

У результаті суддя був змушений достроково завершити гру, оскільки на полі у складі "Бока Хуніорс" залишилося лише п'ять футболістів.

Facundo Tello Gears up for World Cup with spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy

- James Dart (@James_Dart) November 6, 2022


Данило Слесь, ZN.ua





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