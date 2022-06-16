РоSSийские клубы отстранены от розыгрыша следующего сезона баскетбольной Евролиги

Руководство турнира провело голосование по этому вопросу, информирует ZN.ua.

РоSSийские клубы отстранены от розыгрыша следующего сезона баскетбольной Евролиги
Евролига отстранила россиян
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РоSSийские клубы не выступят в Евролиге сезона-2022/23, сообщает BasketNews.

Организаторы турнира провели голосование - такой шаг поддержали 7 из 11 клубов, которые входят в состав правления Евролиги.

Wild card на новый сезон турнира получили сербский "Партизан" и испанская "Валенсия".

Еще в феврале после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину совет Евролиги приостановил участие роSSийских команд в европейских турниров. Затем все результаты россиян были аннулированы.

В Евролиге выступали роSSийские "Зенит", ЦСКА и УНИКС. Стоит отметить, что ЦСКА также является акционером турнира.


Данил Слесь, ZN.ua





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