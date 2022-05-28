Украинская легкоатлетка Магучих с лучшим результатом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
Украинке не было равных на престижных соревнованиях.
В американском Юджине в рамках Бриллиантовой лиги состоялись соревнования по прыжкам в высоту.
Украинка Ярослава Магучих с результатом 200 см одержала победу на турнире. Ярославе эта высота покорилась во второй попытке.
Украинка пыталась прыгнуть 203 см, но эта планка не покорилась ей с трех попыток. Результат Магучих стал лучшим в мире в текущем сезоне.
Отметим, что Магучих выиграла свои первые соревнования на открытом воздухе в нынешнем сезоне.
Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.
Напомним, что Магучих в марте стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Также Магучих завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.