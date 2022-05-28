Украинская легкоатлетка Магучих с лучшим результатом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги в США

Украинке не было равных на престижных соревнованиях.

Украинская легкоатлетка Магучих с лучшим результатом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
Магучих победила в секторе для прыжков в высоту
© НОК Украины

В американском Юджине в рамках Бриллиантовой лиги состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

Украинка Ярослава Магучих с результатом 200 см одержала победу на турнире. Ярославе эта высота покорилась во второй попытке.

Украинка пыталась прыгнуть 203 см, но эта планка не покорилась ей с трех попыток. Результат Магучих стал лучшим в мире в текущем сезоне.

Отметим, что Магучих выиграла свои первые соревнования на открытом воздухе в нынешнем сезоне.

Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.

Напомним, что Магучих в марте стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Также Магучих завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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