Нідерландська легкоатлетка побила два багаторічні світові рекорди за місяць

Фемке Бол демонструє неймовірні результати.

Нідерландська легкоатлетка побила два багаторічні світові рекорди за місяць
Фемке Бол здобула історичну перемогу у бігу на 400 метрів
© Atletiekunie

Нідерландська бігунья Фемке Бол встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 метрів у приміщенні.

Сталося це на чемпіонаті Нідерландів із легкої атлетики в Апелдорні.

22-річна спортсменка здолала дистанцію за 49,26 секунди. Вона перевершила рекорд, що тримався з 1982 року. Тоді чешка Ярмила Кратохвілова показала час 49,59 секунди.

Це вже другий світовий рекорд для Бол у лютому. На початку місяця вона зуміла показати найкращий результат з 1984 року на застарілій дистанції 500 метрів, подолавши її за 65,63 секунди. Минулим рекордом були 65,9 секунди чешки Тетяни Кочембової.

Фемке Бол є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо, а також має в активі чотири срібла чемпіонатів світу та п'ять золотих медалей чемпіонатів Європи. Двічі спортсменка вигравала дві золоті нагороди Діамантової ліги.


Данило Слесь, ZN.ua





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