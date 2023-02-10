Українська легкоатлетка виграла престижний турнір в Італії

Українка Ірина Геращенко піднялася на найвищий щабель п'єдесталу на престижних легкоатлетичних змаганнях в італійському Удіне.

У секторі для стрибків у висотку українська спортсменка випередила двох австралійських суперниць, стрибнувши на 1.93 м. Перемога Геращенка стала можливою завдяки меншій кількості використаних спроб.

Для Ірини це вже друга перемога цього сезону. Раніше вона тріумфувала на турнірі в Нанті з таким самим результатом 1,93 м, встановивши рекорд турніру.

Додамо, що особистий рекорд Геращенка – 2,00 м. Також Геращенко посіла друге місце на турнірі у Коттбусі, стрибнувши на 1,96 м.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко є дворазовим срібним призером Універсіади, а на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо посіла четверте місце з результатом 198 см.