"Це було кринжово": українська легкоатлетка розповіла про повідомлення росіянки після початку війни

Українка не оцінила бляху спортсменки з РФ.

Магучіх – титулована українська спортсменка
© diamondleague.com

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про повідомлення від росіянки Марії Ласіцкене після початку війни.

"Відразу вона нічого не написала. Тільки після чемпіонату світу вона написала мені та Ірі Геращенко, що їй шкода. Чесно, це виглядало так: я могла б написати, але нічого не написала, тому пишу зараз. І це після того, як усі ЗМІ і всі українські спортсмени розповідали, що відбувається, ось така реакція… Це було кринжово", — наводить слова Магучіх news.obozrevatel.com.

Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту і є бронзовою призеркою Олімпіади Токіо. Цього року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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