Українська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат Європи

Ще одна українка здобула срібло турніру.

Українська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат Європи
Магучіх не було рівних у Стамбулі
© European Athletics Indoor Championships

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у турецькому Стамбулі.

Магучіх підтвердила статус фаворитки змагань зі стрибків у висоту. Їй вдалося з першої спроби взяти чотири висоти та стати єдиною учасницею, яка підкорила планку 1,98 метра. У статусі чемпіонки вона намагалася взяти висоту 2,03 м, але показати найкращий результат сезону у світі їй не вдалося.

Друге місце із результатом 1,96 м зайняла представниця Нідерландів Бріт Верманн. При цьому бронзу ЧЄ виборола ще одна українка Катерина Табашник (1,94 м), для якої це дебютна медаль на такому рівні. Третя представниця України Юлія Левченко замкнула топ-5 (1,94 м, більша кількість спроб).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Минулого року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.


Данило Слесь, ZN.ua





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