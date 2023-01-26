Українська легкоатлетка Магучіх виграла золото на першому міжнародному турнірі сезону

У німецькому Котбусі відбувся перший міжнародний турнір сезону з легкої атлетики – World Athletics Indoor Tour Bronze.

На змаганнях у стрибках у висоту Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які підтвердили статус фавориток.

Магучіх із першої спроби вдалося підкорити висоту 1,98 метра, що дозволило їй завоювати золоту медаль. Вона спробувала взяти висоту 2,02 метра, але підкорити цю планку не вдалося.

Геращенко із результатом 1,96 метра посіла друге місце. До топ-3 увійшла представниця Фінляндії Гета Туурі (1,90 метра).

У чоловіків у стрибках із жердиною виступав Олександр Онуфрієв, але українець вибув із боротьби за медалі вже на старті турніру.