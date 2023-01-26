Українська легкоатлетка Магучіх виграла золото на першому міжнародному турнірі сезону

Ще одна українка посіла друге місце.

Українська легкоатлетка Магучіх виграла золото на першому міжнародному турнірі сезону
Магучіх не було рівних у Котбусі
© НОК України

У німецькому Котбусі відбувся перший міжнародний турнір сезону з легкої атлетики – World Athletics Indoor Tour Bronze.

На змаганнях у стрибках у висоту Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які підтвердили статус фавориток.

Магучіх із першої спроби вдалося підкорити висоту 1,98 метра, що дозволило їй завоювати золоту медаль. Вона спробувала взяти висоту 2,02 метра, але підкорити цю планку не вдалося.

Геращенко із результатом 1,96 метра посіла друге місце. До топ-3 увійшла представниця Фінляндії Гета Туурі (1,90 метра).

У чоловіків у стрибках із жердиною виступав Олександр Онуфрієв, але українець вибув із боротьби за медалі вже на старті турніру.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Ярмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕЯрмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕ
Роналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти МессіРоналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти Мессі
"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу
У "Челсі" оцінили дебютний матч МудрикаУ "Челсі" оцінили дебютний матч Мудрика
Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026
Блок рекламы


Похожие новости
Українська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу парного розряду Australian OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open
"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби
"Вибухи були зовсім поруч": українська біатлоністка розповіла про початок війни у Чернігові"Вибухи були зовсім поруч": українська біатлоністка розповіла про початок війни у Чернігові
"Динамо" розкрило подробиці підготовки до другої половини сезону"Динамо" розкрило подробиці підготовки до другої половини сезону
Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в ТаїландіУкраїнська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді
Канада виграла молодіжний чемпіонат світу з хокеюКанада виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
На одному з найбільших тенісних турнірів світу допоможуть УкраїніНа одному з найбільших тенісних турнірів світу допоможуть Україні
Українська тенісистка обіграла переможницю Вімблдону на турнірі в АвстраліїУкраїнська тенісистка обіграла переможницю Вімблдону на турнірі в Австралії
Українська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіянУкраїнська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіян
"Знаю, що вони проти війни": українська біатлоністка розповіла про білоруських спортсменок"Знаю, що вони проти війни": українська біатлоністка розповіла про білоруських спортсменок
Последние новости
Подгружаем последние новости