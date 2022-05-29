Семь динамовцев вошли в символическую сборную незавершенного сезона УПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил символическую сборную украинской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/22, передает официальный сайт организации .

В топ-11 футболистов сезона вошли сразу семь представителей киевского "Динамо". При этом динамовец Владислав Дубинчак выступал в аренде за другой клуб - "Днепр-1".

Символическая сборная сезона УПЛ: Дмитрий Ризнык ("Ворскла") - Владислав Дубинчак, Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко, Додо (оба - "Шахтер") - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все - "Динамо") - Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба - "Динамо"), Манор Соломон ("Шахтер").

Напомним, сезон в УПЛ был остановлен после 18 туров из-за полномасштабного военного вторжения РоSSии в Украину.