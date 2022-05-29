Семь динамовцев вошли в символическую сборную незавершенного сезона УПЛ по версии CIES

Аналитический центр назвал лучших игроков сезона.

Семь динамовцев вошли в символическую сборную незавершенного сезона УПЛ по версии CIES
Денис Гармаш попал в сборную УПЛ на позиции форварда
© Динамо Киев от Шурика

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил символическую сборную украинской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/22, передает официальный сайт организации.

В топ-11 футболистов сезона вошли сразу семь представителей киевского "Динамо". При этом динамовец Владислав Дубинчак выступал в аренде за другой клуб - "Днепр-1".

Символическая сборная сезона УПЛ: Дмитрий Ризнык ("Ворскла") - Владислав Дубинчак, Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко, Додо (оба - "Шахтер") - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все - "Динамо") - Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба - "Динамо"), Манор Соломон ("Шахтер").

Напомним, сезон в УПЛ был остановлен после 18 туров из-за полномасштабного военного вторжения РоSSии в Украину.


Данил Слесь, ZN.ua

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