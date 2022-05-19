"Шахтер" и "Динамо" выступили за проведение сезона УПЛ в Турции – СМИ

"Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" поддерживают идею проведения следующего сезона чемпионата Украины в Турции, сообщает журналист Игорь Бурбас .

Такое решение может быть связано с продлением военного положения в Украине еще на 90 дней. Это делает невозможным своевременный старт первенства на территории страны.

Лидеры прошлого розыгрыша чемпионата считают, что именно у Турции лучшая инфраструктура. Кроме того, есть вероятность, что больше шансов привезти туда легионеров.

По данным источника, также уже есть наработка в Доме Футбола по поиску дополнительных грантов, ведь не все команды УПЛ смогут позволить себе такую ??дополнительную финансовую нагрузку.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.