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2022-05-03
УЕФА отклонила заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и 2032
В дополнение к санкциям против роSSийских сборных и клубов.
Фото: УЄФА
УЕФА объявила о принятии ряда санкций против РоSSии из-за войны в Украине.
Они включают не только отстранение роSSийских клубов и сборных от всех турниров под эгидой УЕФА на сезон-2022/2023, но и отклонение заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и Евро-2032, сообщает пресс-служба организации.
На проведение Евро-2028 претендуют Турция, а также объединенная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.
На Евро-2032 – та же Турция и Италия.