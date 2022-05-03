УЕФА отклонила заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и 2032

В дополнение к санкциям против роSSийских сборных и клубов.

УЕФА объявила о принятии ряда санкций против РоSSии из-за войны в Украине.

Они включают не только отстранение роSSийских клубов и сборных от всех турниров под эгидой УЕФА на сезон-2022/2023, но и отклонение заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и Евро-2032, сообщает пресс-служба организации.

На проведение Евро-2028 претендуют Турция, а также объединенная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.

На Евро-2032 – та же Турция и Италия.