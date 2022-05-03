УЕФА отклонила заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и 2032

В дополнение к санкциям против роSSийских сборных и клубов.

УЕФА отклонила заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и 2032
Фото: УЄФА

УЕФА объявила о принятии ряда санкций против РоSSии из-за войны в Украине.

Они включают не только отстранение роSSийских клубов и сборных от всех турниров под эгидой УЕФА на сезон-2022/2023, но и отклонение заявки РоSSии на проведение Евро-2028 и Евро-2032, сообщает пресс-служба организации.

На проведение Евро-2028 претендуют Турция, а также объединенная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.

На Евро-2032 – та же Турция и Италия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четыре европейские страны поддержали решение Уимблдона отстранить теннисистов из РоSSии и БеларусиЧетыре европейские страны поддержали решение Уимблдона отстранить теннисистов из РоSSии и Беларуси
Все клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИВсе клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИ
Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезонСтало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон
Известные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУИзвестные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУ
РоSSию лишили права проведения чемпионата мира по хоккеюРоSSию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Блок рекламы


Похожие новости
Дефутболизация прошла успешно: реакция фанатов на тотальный бан РоSSии от УЕФАДефутболизация прошла успешно: реакция фанатов на тотальный бан РоSSии от УЕФА
УЕФА отстранил роSSийские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезонУЕФА отстранил роSSийские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезон
Тимощук на фоне войны в Украине отпраздновал победу в чемпионате РоSSии с "Зенитом"Тимощук на фоне войны в Украине отпраздновал победу в чемпионате РоSSии с "Зенитом"
Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезонСтало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон
Еврокубковую футбольную квоту РоSSии могут отдать Украине – СМИЕврокубковую футбольную квоту РоSSии могут отдать Украине – СМИ
Летняя Универсиада-2023 перенесена из РоSSииЛетняя Универсиада-2023 перенесена из РоSSии
УЕФА рассматривает вариант с прямым попаданием украинских клубов в группы еврокубковУЕФА рассматривает вариант с прямым попаданием украинских клубов в группы еврокубков
УЕФА может изменить формат решающих стадий Лиги чемпионов - СМИУЕФА может изменить формат решающих стадий Лиги чемпионов - СМИ
Четыре европейские страны поддержали решение Уимблдона отстранить теннисистов из РоSSии и БеларусиЧетыре европейские страны поддержали решение Уимблдона отстранить теннисистов из РоSSии и Беларуси
"Шахтер" никогда не будет играть в чемпионате РоSSии – Палкин"Шахтер" никогда не будет играть в чемпионате РоSSии – Палкин
Последние новости
Подгружаем последние новости