У РоSSии забрали право проведения чемпионата Европы по гимнастике

Турнир должен был пройти в Москве.

У РоSSии забрали право проведения чемпионата Европы по гимнастике
У оккупантов забрали очередной чемпионат
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У РоSSии забрали право проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба организации.

Исполком принял решение объявить прием новых заявок на организацию чемпионата, поскольку из-за санкций РоSSия не может "выполнить обязательства, заложенные в договоре о мероприятии".

Отметим, что чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был состояться в мае 2023 года в Москве

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

В начале марте международная федерация гимнастики (FIG) решила отстранить всех гимнастов из РоSSии и Беларуси от выступлений на международной арене.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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