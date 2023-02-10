У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту

Міжнародна федерація плавання (FINA) прийняла рішення перенести з Росії чемпіонат світу з водних видів спорту, який має відбутися у 2025-му році.

Про це повідомила пресслужба FINA.

Змагання мала провести Казань. Тепер світова першість перенесена до Сінгапуру. Спортсмени боротимуться за медалі у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.

Варто зазначити, що у травні минулого року Казань уже позбавили права проведення чемпіонату світу-2022 з плавання.