У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту

Турнір мала прийняти Казань.

У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту
FINA перенесла ЧС до Сінгапуру
© fina.org

Міжнародна федерація плавання (FINA) прийняла рішення перенести з Росії чемпіонат світу з водних видів спорту, який має відбутися у 2025-му році.

Про це повідомила пресслужба FINA.

Змагання мала провести Казань. Тепер світова першість перенесена до Сінгапуру. Спортсмени боротимуться за медалі у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.

Варто зазначити, що у травні минулого року Казань уже позбавили права проведення чемпіонату світу-2022 з плавання.

Міжнародна федерація плавання після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну усунула всіх спортсменів із РФ та Білорусі від змагань під своєю егідою.


Данило Слесь, ZN.ua





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