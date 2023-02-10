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2023-02-10
У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту
Турнір мала прийняти Казань.
FINA перенесла ЧС до Сінгапуру© fina.org
Міжнародна федерація плавання (FINA) прийняла рішення перенести з Росії чемпіонат світу з водних видів спорту, який має відбутися у 2025-му році.
Про це
Змагання мала провести Казань. Тепер світова першість перенесена до Сінгапуру. Спортсмени боротимуться за медалі у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.
Варто зазначити, що у травні минулого року Казань уже позбавили права проведення чемпіонату світу-2022 з плавання.
Міжнародна федерація плавання після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну усунула всіх спортсменів із РФ та Білорусі від змагань під своєю егідою.
Данило Слесь, ZN.ua