Украина впервые в истории завоевала золото чемпионата мира по спортивной аэробике

Украинская спортсменка Анастасия Курашвили стала чемпионкой мира по спортивной аэробике, который проходит в Португалии.

Курашвили с первым результатом квалифицировалась в индивидуальный финал, а в решающем соревновании не оставила шансов своим соперницам.

Упражнение украинки судьи оценили в 19.750 баллов. Сумчанка опередила француженку Мелис Ленклос (19.700) и румынку Дарию Михай (19.400).

Отметим, что сборная Украины до этого ни разу не выигрывала золотые медали чемпионатов мира по аэробике.

Спортивная аэробика является одним из пяти видов гимнастики (наряду со спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте).