Українка Фєдіна здобула золото першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання

Українська спортсменка Марта Фєдіна стала переможницею першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання.

Змагання стартували у канадському Маркемі.

Фєдіна виступила в технічному соло з програмою під композицію "Чарівна скрипка" та набрала 245,2917 бала, що дозволило їй посісти перше місце та виграти історичну золоту медаль.

До трійки найкращих у цій дисципліні увійшли японка Юкіко Інуї та канадка Одрі Ламот.

Відео виступу Марти Фєдіної (з 40:40)

21-річна Марта Фєдіна є лідером збірної України із артистичного плавання. Разом із командою вона виборола дві бронзи Олімпіади-2020 у Токіо, а також багаторазово вигравала медалі чемпіонатів світу та Європи.