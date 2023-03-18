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2023-03-18
Українка Фєдіна здобула золото першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання
Марта Фєдіна перемогла на змаганнях у Канаді.
Марта Фєдіна перемогла у технічному соло© НОК України
Українська спортсменка Марта Фєдіна стала переможницею першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання.
Змагання стартували у канадському Маркемі.
Фєдіна виступила в технічному соло з програмою під композицію "Чарівна скрипка" та набрала 245,2917 бала, що дозволило їй посісти перше місце та виграти історичну золоту медаль.
До трійки найкращих у цій дисципліні увійшли японка Юкіко Інуї та канадка Одрі Ламот.
Відео виступу Марти Фєдіної (з 40:40)
21-річна Марта Фєдіна є лідером збірної України із артистичного плавання. Разом із командою вона виборола дві бронзи Олімпіади-2020 у Токіо, а також багаторазово вигравала медалі чемпіонатів світу та Європи.
Данило Слесь, ZN.ua