Стали известны все участники чемпионата мира-2022 в Катаре
Коста-Рика пополнила список сборных, которые выступят в финальной части турнира, информирует
Состоялся заключительный матч отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре - в нем сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0.
Таким образом, определились все участники предстоящего мундиаля, которые разделены на восемь групп.
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс;
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис;
Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Сборная Украины вышла в финал отборочного турнира на чемпионат мира, но там подопечные Александра Петракова проиграли Уэльсу - 0:1.