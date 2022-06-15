Стали известны все участники чемпионата мира-2022 в Катаре

Коста-Рика пополнила список сборных, которые выступят в финальной части турнира, информирует ZN.ua.

Стали известны все участники чемпионата мира-2022 в Катаре
ЧМ-2022 стартует в ноябре

Состоялся заключительный матч отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре - в нем сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0.

Таким образом, определились все участники предстоящего мундиаля, которые разделены на восемь групп.

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис;

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины вышла в финал отборочного турнира на чемпионат мира, но там подопечные Александра Петракова проиграли Уэльсу - 0:1.


Данил Слесь, ZN.ua





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