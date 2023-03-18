Стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій

У п'ятницю, 17 березня, у Швейцарії відбулися жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій.

Чвертьфінальні пари Ліги Європи:

"Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Севілья" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія) - "Спортінг" (Португалія)

"Байєр" (Німеччина) – "Юніон Сент-Жиллуа" (Бельгія)

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)

Півфінальні пари:

"Ювентус"/"Спортінг" - "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"

"Феєнорд"/"Рома" - "Байєр"/"Юніон"

Матчі 1/4 фіналу ЛЄ пройдуть 13 квітня та 20 квітня. Півфінали – 11 та 18 травня. Фінал пройде 31 травня у угорському Будапешті.

Чвертьфінальні пари Ліги конференцій:

"Лех" (Польща) - "Фіорентина" (Італія);

"Гент" (Бельгія) - "Вест Хем Юнайтед" (Англія);

"Андерлехт" (Бельгія) - АЗ (Нідерланди);

"Базель" (Швейцарія) - "Ніцца" (Франція).

Півфінальні пари:

"Лех"/"Фіорентина" - "Базель"/"Ніцца"

"Гент"/"Вест Хем Юнайтед" - "Андерлехт"/АЗ

Матчі 1/4 фіналу ЛК пройдуть 13 квітня та 20 квітня. Півфінали – 11 та 18 травня. Фінал пройде 7 червня в чеській Празі.