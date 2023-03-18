Стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій
У турнірах залишилося по вісім команд.
У п'ятницю, 17 березня, у Швейцарії відбулися жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій.
Чвертьфінальні пари Ліги Європи:
"Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Севілья" (Іспанія)
"Ювентус" (Італія) - "Спортінг" (Португалія)
"Байєр" (Німеччина) – "Юніон Сент-Жиллуа" (Бельгія)
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
Півфінальні пари:
"Ювентус"/"Спортінг" - "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"
"Феєнорд"/"Рома" - "Байєр"/"Юніон"
Матчі 1/4 фіналу ЛЄ пройдуть 13 квітня та 20 квітня. Півфінали – 11 та 18 травня. Фінал пройде 31 травня у угорському Будапешті.
Чвертьфінальні пари Ліги конференцій:
"Лех" (Польща) - "Фіорентина" (Італія);
"Гент" (Бельгія) - "Вест Хем Юнайтед" (Англія);
"Андерлехт" (Бельгія) - АЗ (Нідерланди);
"Базель" (Швейцарія) - "Ніцца" (Франція).
Півфінальні пари:
"Лех"/"Фіорентина" - "Базель"/"Ніцца"
"Гент"/"Вест Хем Юнайтед" - "Андерлехт"/АЗ
Матчі 1/4 фіналу ЛК пройдуть 13 квітня та 20 квітня. Півфінали – 11 та 18 травня. Фінал пройде 7 червня в чеській Празі.