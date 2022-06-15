"Бордо" украинца Игнатенко переведен в третий дивизион чемпионата Франции из-за долгов

Футбольный клуб "Бордо" переведен в третий дивизион национального чемпионата, о чем сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Причиной наказания клуба стали финансовые нарушения руководителей "Бордо". Сейчас клуб переведен под внешнее управление. При этом у "жирондинцев" есть неделя для обжалования понижения в классе.

Если "Бордо" подаст апелляцию, то получит две недели для погашения долгов, сумма которых составляет 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне "Бордо" занял последнее место в турнирной таблице Лиги 1 и вылетел во второй дивизион. В январе французский клуб арендовал с правом выкупа у "Шахтера" украинца Даниила Игнатенко.

В минувшем сезоне на счету Игнатенко 11 матчей и 3 ассиста за французскую команду.