РоSSию и Беларусь отстранили от хоккейного чемпионата мира-2023

Сборные агрессоров не выступят на мировом турнире.

РоSSию и Беларусь отстранили от хоккейного чемпионата мира-2023
ЧМ-2023 пройдет в Финляндии и Латвии
© IIHF

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил отстранение от чемпионата мира-2023 сборных РоSSии и Беларуси.

Об этом сообщается в отчете по итогам заседания.

Еще в феврале было принято решение отстранить команды страны-агрессора и ее партнера от всех международных турниров до сентября. Теперь это касается и мирового хоккейного первенства в следующем года.

Кроме того, у РоSSии отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.

Чемпионат мира по хоккею также должен был состояться в роSSийском Санкт-Петербурге. Новыми местами проведения ЧМ-2023 станут финский Тампере и латвийская Рига с 12 по 28 мая.

Также были утверждены места проведения еще трех чемпионатов мира. В 2024-м году - Прага и Острава (Чехия), в 2025-м - Стокгольм (Швеция) и Хернинг (Дания), а в 2026-м - Цюрих и Фрибур (Швейцария).


Данил Слесь, ZN.ua

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