РоSSию лишили олимпийской медали в биатлоне за допинг

Международный олимпийский комитет принял решение лишить РоSSию серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи из-за допинга.

Как сообщила пресс-служба организации , состоялось перераспределение наград в биатлоне с учетом аннулированных результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Таким образом, серебра была лишена вся эстафетная четверка россиян, в которую также входили Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Серебро Игр перешло Норвегии, а бронза - Чехии.

Стоит отметить, что женскую эстафету в Сочи выиграла сборная Украины. Тогда в составе украинской команды первыми стали Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.