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2022-05-20
РоSSию лишили олимпийской медали в биатлоне за допинг
История с допингом произошла на Играх-2014.
МОК утвердил лишение РоSSии серебра Игр-2014© МОК
Международный олимпийский комитет принял решение лишить РоSSию серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи из-за допинга.
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Таким образом, серебра была лишена вся эстафетная четверка россиян, в которую также входили Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Серебро Игр перешло Норвегии, а бронза - Чехии.
Стоит отметить, что женскую эстафету в Сочи выиграла сборная Украины. Тогда в составе украинской команды первыми стали Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.
Данил Слесь, ZN.ua