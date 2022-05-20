РоSSию лишили олимпийской медали в биатлоне за допинг

История с допингом произошла на Играх-2014.

РоSSию лишили олимпийской медали в биатлоне за допинг
МОК утвердил лишение РоSSии серебра Игр-2014
© МОК

Международный олимпийский комитет принял решение лишить РоSSию серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи из-за допинга.

Как сообщила пресс-служба организации, состоялось перераспределение наград в биатлоне с учетом аннулированных результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Таким образом, серебра была лишена вся эстафетная четверка россиян, в которую также входили Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Серебро Игр перешло Норвегии, а бронза - Чехии.

Стоит отметить, что женскую эстафету в Сочи выиграла сборная Украины. Тогда в составе украинской команды первыми стали Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.


Данил Слесь, ZN.ua

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