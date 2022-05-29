Украинка Ломачинская завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Спортсменка завоевала полный комплект наград.

Украинка Ломачинская завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Ломачинская стала второй в двоеборье (фото - uwf.net.ua)

Украинка Ангелина Ломачинская успешно выступила на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в албанской Тиране.

Украинка боролась в весовой категории до 49 кг и сумела завоевать сразу три награды. В рывке Ломачинская добыла малое золото с результатом 80 кг, а в толчке - малую бронзу (87 кг).

В сумме двоеборья украинская тяжелоатлетка с результатом 167 кг заняла второе место и выиграла серебро. Чемпионкой стала итальянка Джулия Империо - 171 кг.

(фото - facebook.com/uwf.net.ua)

Это первые медали сборной Украины на ЧЕ в Албании. На турнире украинскую команду представляют 18 спортсменов.


Данил Слесь, ZN.ua

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