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2022-06-06
Украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в Марокко
Еще одна украинка заняла второе место.
В марокканском Рабате в рамках этапа Бриллиантовой лиги состоялись соревнования по прыжкам в высоту с участием украинских спортсменок.
Ярослава Магучих одержала победу и завоевала золото турнира. Украинской легкоатлетке с первой попытки удалось покорить высоту 196 см, что позволило занять первое место. Прыгнуть на 201 см украинка не смогла.
Для Магучих это уже второе золото в нынешнем сезоне - ранее она победила с результатом 200 см в американском Юджине.
Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко, которая с первой попытки покорила высоту 193 см. Юлия Левченко с результатом 185 см стала седьмой.
Данил Слесь, ZN.ua