Украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в Марокко

Еще одна украинка заняла второе место.

Украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в Марокко
Магучих завоевала золото в Марокко
© НОК Украины

В марокканском Рабате в рамках этапа Бриллиантовой лиги состоялись соревнования по прыжкам в высоту с участием украинских спортсменок.

Ярослава Магучих одержала победу и завоевала золото турнира. Украинской легкоатлетке с первой попытки удалось покорить высоту 196 см, что позволило занять первое место. Прыгнуть на 201 см украинка не смогла.

Для Магучих это уже второе золото в нынешнем сезоне - ранее она победила с результатом 200 см в американском Юджине.

Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко, которая с первой попытки покорила высоту 193 см. Юлия Левченко с результатом 185 см стала седьмой.


Данил Слесь, ZN.ua





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