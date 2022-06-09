Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии

"Мотор" в новом сезоне будет играть во втором дивизионе Германии по гандболу, сообщает Sky Sport Germany .

Решение о включении "Мотора" в состав участников чемпионата поддержало большинство клубов дивизиона. Также сообщается, что команда из Запорожья получила разрешение от украинского правительства.

Домашние матчи "Мотор" будет проводить в Дюссельдорфе, а стартует чемпионат в сентябре.

"Мотор" является ведущим украинским клубом и 11-кратным чемпионом страны.

Напомним, что чемпионат Украины по гандболу 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного роSSийского вторжения.