Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии

Запорожский клуб заявился в немецкое первенство.

Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии
"Мотор" станет 20-м участником чемпионата
© handball.motorsich.com/

"Мотор" в новом сезоне будет играть во втором дивизионе Германии по гандболу, сообщает Sky Sport Germany.

Решение о включении "Мотора" в состав участников чемпионата поддержало большинство клубов дивизиона. Также сообщается, что команда из Запорожья получила разрешение от украинского правительства.

Домашние матчи "Мотор" будет проводить в Дюссельдорфе, а стартует чемпионат в сентябре.

"Мотор" является ведущим украинским клубом и 11-кратным чемпионом страны.

Напомним, что чемпионат Украины по гандболу 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного роSSийского вторжения.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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