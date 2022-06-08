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2022-06-08
Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Украинцы заняли первое место в группе.
Сборная Украины выиграла группу D© football.ua
Сборная Украины по мини-футболу заняла первое место в группе и вышла в плей-офф чемпионата Европы-2022, который проходит в Словакии.
Национальная команда успешно выступила в группе D, набрав 7 очков. В первом туре украинцы обыграли Венгрию со счетом 2:0, после чего разгромили Турцию - 6:1. В заключительном туре сборная Украины сыграла вничью с Португалией со счетом 2:2.
В плей-офф украинская сборная сыграет с третьей командой групп E или F - Францией или Казахстаном соответственно.
Стоит отметить, что прошлое Евро по мини-футболу проходило в Киеве в 2018-м году. Тогда сборная Украины выиграла группу, а в четвертьфинале уступила Англии.
Данил Слесь, ZN.ua