Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Украинцы заняли первое место в группе.

Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины выиграла группу D
© football.ua

Сборная Украины по мини-футболу заняла первое место в группе и вышла в плей-офф чемпионата Европы-2022, который проходит в Словакии.

Национальная команда успешно выступила в группе D, набрав 7 очков. В первом туре украинцы обыграли Венгрию со счетом 2:0, после чего разгромили Турцию - 6:1. В заключительном туре сборная Украины сыграла вничью с Португалией со счетом 2:2.

В плей-офф украинская сборная сыграет с третьей командой групп E или F - Францией или Казахстаном соответственно.

Стоит отметить, что прошлое Евро по мини-футболу проходило в Киеве в 2018-м году. Тогда сборная Украины выиграла группу, а в четвертьфинале уступила Англии.


Данил Слесь, ZN.ua





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