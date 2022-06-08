Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Украины по мини-футболу заняла первое место в группе и вышла в плей-офф чемпионата Европы-2022, который проходит в Словакии.

Национальная команда успешно выступила в группе D, набрав 7 очков. В первом туре украинцы обыграли Венгрию со счетом 2:0, после чего разгромили Турцию - 6:1. В заключительном туре сборная Украины сыграла вничью с Португалией со счетом 2:2.

В плей-офф украинская сборная сыграет с третьей командой групп E или F - Францией или Казахстаном соответственно.