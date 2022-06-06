Украинские тяжелоатлеты завоевали рекордное количество медалей на чемпионате Европы

Украинские тяжелоатлеты с рекордным количеством медалей завершили чемпионат Европы в албанской Тиране.

Спортсмены национальной команды завоевали всего 21 награду: 7 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые. Украина заняла второе место в общем медальном зачете, а женская сборная и вовсе победила.

21 медаль – рекордный результат сборной Украины на европейских первенствах по тяжелой атлетике.

Также отметим, что Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой во всех трех дисциплинах: рывке, толчке и двоеборье. На турнире украинскую команду представляли 18 спортсменов.