Украинские спортсмены "уничтожили" роSSийскую чемпионку за жалобное письмо в МОК

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене нарвалась на жесткую реакцию украинских спортсменов после своего открытого письма в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, информирует Апостроф.

В своем обращении титулованная представительница РФ обвинила главу МОК во лжи и в том, что ее не допускают к международным соревнованиям из-за национальной принадлежности.

Ласицкене очень жестко ответили сразу несколько известных украинцев из мира спорта. Так, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заявила: "Вот и вся разница между нами. Более 100 дней молчания и ни слова против войны. Зато целое письмо в сторону МОК. Низко, как все действия вашей русской сущности".

Тренер сборной Украины по бобслею и скелетону Михаил Гераскевич был еще более резок: "Лягушки и гадюки. Вой на болотах страны бомжей и насильников начинает выходить на новый уровень. Санкции работают".

Анастасия Брызгина, специализирующаяся в спринтерском беге, посоветовала Ласицкене писать письма не Баху, а президенту своей страны Владимиру Путину.

Очень емкий комментарий в ответ на письмо россиянки дала ее коллега в секторе для прыжков в высоту Юлия Левченко: "Вас не допускают, потому что вы – россиянка?! А нас убивают, просто потому что мы – украинцы!!! Чувствуете разницу?!"


Сергей Антонов, Апостроф





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