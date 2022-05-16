Украинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУ

Спортсмены напомнили о силе украинского духа.

Украинские легкоатлеты спели
Магучих опубликовала песню в исполнении украинских легкоатлетов
© НОК Украины

Украинские легкоатлеты и тренеры спели песню "Ой у лузі червона калина".

Видео опубликовано в Instagram бронзовой призерки Олимпиады-2020 Ярославы Магучих.

В ролике приняли участие чемпионка Европы по бегу Наталья Прищепа, а также другие украинские легкоатлеты и тренеры.

"Нашей большой спортивной семьей мы сделали видео в поддержку непреодолимого украинского духа. Мы будем помнить каждый город, село, которое находится на фронте боевых действий или в оккупации - сейчас это центр силы и крепости украинского народа, эти люди стойко держат оборону своим несгибаемым духом.

Наши воины - это супергерои не только нашей страны, но еще и пример непокорности и силы для всего мира.

Многие наши спортсмены пошли воевать, стали волонтерами, все они прилагают максимум усилий для нашей победы. Поддерживайте украинскую армию!", - говорится в подписи к ролику.

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Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)


Данил Слесь, ZN.ua

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