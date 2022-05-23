Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос

Леся Цуренко и Даяна Ястремская потерпели поражения в стартовых матчах, информирует ZN.ua.

Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира
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Украинские теннисистки Леся Цуренко и Даяна Ястремская стартовали с поражений в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.

Цуренко встречалась с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек и потерпела разгромное поражение - 2:6, 0:6. Поединок длился меньше часа.

Обзор матча

Ястремская играла с американкой Алисон Риск, которая является 43-й ракеткой мира. Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился в пользу Риск со счетом 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что в одиночном разряде у женщин матчи в первом круге проведут еще две украинки - Ангелина Калинина и Марта Костюк. Также в парном разряде с разными партнершами сыграют Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

У мужчин в парном разряде выступит украинец Денис Молчанов.

Стоит отметить, что действующая чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова из Чехии также сенсационно проиграла в первом круге француженке Диан Парри - 6:1, 2:6, 3:6.


Данил Слесь, ZN.ua

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