Три украинские легкоатлетки поднялись на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Англии

Украинки удачно выступили на престижных соревнованиях.

Три украинские легкоатлетки поднялись на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Англии
Рыжикова заняла третье место в беге
© ФЛАУ

Три украинские легкоатлетки отметились медалями на втором этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

Бех-Романчук выиграла второе серебро в сезоне, заняв второе место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом6,66 м, а Ткачук и Рыжикова поднялись на подиум соревнований по бегу на 400 метров с препятствиями, где заняли второе и третье места соответственно.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 28 мая в американском Юджине.

Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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