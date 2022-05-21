Три украинские легкоатлетки поднялись на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Англии

Три украинские легкоатлетки отметились медалями на втором этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

Бех-Романчук выиграла второе серебро в сезоне, заняв второе место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом6,66 м, а Ткачук и Рыжикова поднялись на подиум соревнований по бегу на 400 метров с препятствиями, где заняли второе и третье места соответственно.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 28 мая в американском Юджине.

Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.