Новостей.COM ⇒
2022-05-21
Три украинские легкоатлетки поднялись на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Англии
Украинки удачно выступили на престижных соревнованиях.
Рыжикова заняла третье место в беге© ФЛАУ
Три украинские легкоатлетки отметились медалями на втором этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.
Бех-Романчук выиграла второе серебро в сезоне, заняв второе место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом6,66 м, а Ткачук и Рыжикова поднялись на подиум соревнований по бегу на 400 метров с препятствиями, где заняли второе и третье места соответственно.
Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 28 мая в американском Юджине.
Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.
Алексей Леоничев, ZN.ua