Украинская легкоатлетка выиграла серебро Бриллиантовой лиги в Норвегии

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль на шестом этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами Рыжикова финишировала второй, проиграв 2,2 секунды Фемке Бол из Нидерландов.

Таким образом, Рыжикова добыла третью медаль Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, ранее выиграв бронзу на этапах в Бирмингеме и Риме.

Седьмой этап Бриллиантовой лиги состоится в субботу, 18 июня, в столице Франции Париже.

Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.