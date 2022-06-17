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2022-06-17
Украинская легкоатлетка выиграла серебро Бриллиантовой лиги в Норвегии
Украинке немного не хватило до золота.
Рыжикова стала второй© ФЛАУ
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль на шестом этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами Рыжикова финишировала второй, проиграв 2,2 секунды Фемке Бол из Нидерландов.
Таким образом, Рыжикова добыла третью медаль Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, ранее выиграв бронзу на этапах в Бирмингеме и Риме.
Седьмой этап Бриллиантовой лиги состоится в субботу, 18 июня, в столице Франции Париже.
Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.
Алексей Леоничев, ZN.ua