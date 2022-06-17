Украинская легкоатлетка выиграла серебро Бриллиантовой лиги в Норвегии

Украинке немного не хватило до золота.

Украинская легкоатлетка выиграла серебро Бриллиантовой лиги в Норвегии
Рыжикова стала второй
© ФЛАУ

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль на шестом этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами Рыжикова финишировала второй, проиграв 2,2 секунды Фемке Бол из Нидерландов.

Таким образом, Рыжикова добыла третью медаль Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, ранее выиграв бронзу на этапах в Бирмингеме и Риме.

Седьмой этап Бриллиантовой лиги состоится в субботу, 18 июня, в столице Франции Париже.

Бриллиантовая лига является ежегодной серией престижных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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