"Динамо" узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Киевляне стартуют в отборе ЛЧ.

Матчи пройдут в июле
© ФК Динамо

В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало и киевское "Динамо".

По ее итогам первым соперником команды Луческу в отборе станет турецкий "Фенербахче".

Первый матч второго раунда отбора киевляне проведут 19/20 июля на выезде, а второй – 26/27 июля дома.

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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