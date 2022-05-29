Болельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетами

Старт поединка был отложен на 36 минут.

Болельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетами
УЕФА расследует ситуацию с болельщиками
© Real Madrid

В УЕФА прокомментировали причины отложенного начала финального матча Лиги чемпионов в Париже.

Поединок, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0, был отложен на 36 минут. Проблемы возникли с попаданием болельщиков на трибуны стадиона "Стад де Франс".

Работу турникетов для фанатов "Ливерпуля" парализовали тысячи людей, которые пытались попасть на игру с фальшивыми билетами. Они не считывались, что привело к столпотворению.

Часть болельщиков в итоге попыталась попасть на стадион, перелезая через забор. Этим занимались фанаты обеих команд. В ситуацию вмешалась полиция, которая использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей.

Madrid fans going over the gate. pic.twitter.com/NhOutDyZSj

— CHANT LFC (@ChantLFC) May 28, 2022

В УЕФА заявили, что ситуация будет подробно изучена вместе с французской полицией и правительством.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирахУЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах
Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан ГарросУкраинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос
"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"
Блок рекламы


Похожие новости
Вратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионовВратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионов
Еще один украинец выиграл Лигу чемпионовЕще один украинец выиграл Лигу чемпионов
"Реал" минимально обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов"Реал" минимально обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов
Украинская легкоатлетка Магучих с лучшим результатом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги в СШАУкраинская легкоатлетка Магучих с лучшим результатом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
"Война продолжается": главный тренер "Ливерпуля" Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из РоSSии"Война продолжается": главный тренер "Ливерпуля" Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из РоSSии
"Рома" выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций"Рома" выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций
Фанаты устроили массовые беспорядки и ранили полицейского перед финалом Лиги конференций в ТиранеФанаты устроили массовые беспорядки и ранили полицейского перед финалом Лиги конференций в Тиране
Болельщики "Эвертона" признали гол украинца Миколенко лучшим в сезонеБолельщики "Эвертона" признали гол украинца Миколенко лучшим в сезоне
"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций
"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости