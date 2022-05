Болельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетами

В УЕФА прокомментировали причины отложенного начала финального матча Лиги чемпионов в Париже.

Поединок, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0, был отложен на 36 минут. Проблемы возникли с попаданием болельщиков на трибуны стадиона "Стад де Франс".

Работу турникетов для фанатов "Ливерпуля" парализовали тысячи людей, которые пытались попасть на игру с фальшивыми билетами. Они не считывались, что привело к столпотворению.

Часть болельщиков в итоге попыталась попасть на стадион, перелезая через забор. Этим занимались фанаты обеих команд. В ситуацию вмешалась полиция, которая использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей.