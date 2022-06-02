Украина прошла Шотландию в плей-офф квалификации на ЧМ-2022

1 июня сборная Украины провела матч в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину.

Сам поединок завершился победой украинской команды со счетом 2:1. В первом тайме Ярмоленко после шикарной передачи Малиновского элегантно перекинул кипера хозяев, а в начале второй половины поля Яремчук головой точно направил круглого в сетку.

В середине второго тайма украинцы устали, а шотландцы начали продавливать нашу оборону и угрожать воротам Бущана.

На 79-й минуте им все же удалось забить гол - не успел с линии ворот вынести мяч Степаненко, после того как Бущан неудачно сыграл на перехвате с правого фланга, а затем не спас от добивания Макгрегора.

После этого Шотландия устроила настоящую осаду наших ворот, но украинские футболисты сумели выстоять и в самой концовке выбежать в контратаку и забить - 3:1.

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 32, Яремчук, 49, Довбик, 90.

Шотландия: Гордон, Купер (Хендри, 68), Хенли, Мактоминай, Робертсон, Хики, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 68), Макгинн, Дайкс (Кристи, 46), Адамс.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Цыганков (Мудрик, 72), Зинченко, Малиновский (Шапаренко, 72), Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Таким образом, 5 июня Украина сыграет в финале отбора на ЧМ-2022 на выезде против команды Уэльса.

Если сборная Украины сможет пройти Уэльс, то в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.