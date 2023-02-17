"Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі плей-офф Ліги Європи

У четвер, 16 лютого, у Польщі в рамках першого матчу 1/16 фіналу зустрічалися донецький "Шахтар" та французький "Ренн".

Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

"Шахтар" чудово розпочав поєдинок, забивши швидкий гол – Криськів першим опинився на добиванні після відбитого кіпером удару від Михайліченка та відкрив рахунок.

Далі підопічні Йовічевіча віддали ініціативу французам, вибігаючи у контратаки. Одна з них наприкінці першої половини зустрічі завершилася фолом у штрафному майданчику на Коноплі – пенальті не без проблем, але реалізував Бондаренко.

Другий тайм розпочався зі справжнього штурму французами воріт Трубіна, який на 59-й хвилині завершився голом Екамбі.

Після інтенсивного відрізка "Ренна" донеччани зуміли відсунути гру від своїх воріт і навіть могли забивати третій, проте свої моменти не зуміли реалізувати Зубков та Сікан.

"Шахтар" – "Ренн" – 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45 (з пенальті) – Екамбі, 59.

Нагадаємо, "Шахтар" восени виступав у групі Ліги чемпіонів, у якій посів третє місце, випередивши "Селтік" і пропустивши в плей-офф ЛЧ "Реал" та "Лейпциг". Зустріч команд у відповідь відбудеться 23 лютого у Франції.