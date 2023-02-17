"Дніпро-1" програв кіпріотам у матчі плей-офф Ліги конференцій

У четвер, 16 лютого, у Ларнаці відбувся перший поєдинок плей-офф Ліги конференцій, у якому "Дніпро-1" зіграв проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.

Команди провели не найвидовищніший поєдинок з невеликою кількістю небезпечних моментів, а долю матч вирішив єдиний гол господарів наприкінці.

Спочатку Піхальонок не реалізував забійний момент, а вже в наступній атаці після подачі зі штрафного футболіст кіпрського клубу головою приніс перемогу своїй команді.

АЕК Ларнака – "Дніпро-1" – 1:0

Гол: Гарсія, 84.

Нагадаємо, "Дніпро-1" виступав у групі Е Ліги конференцій і вийшов у плей-офф турніру з другого місця разом із АЗ.

Зазначимо, що "Дніпро-1" та "АЕК вже зустрічалися в нинішньому розіграші єврокубків. Влітку минулого року в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи дніпряни двічі програли кіпріотам з рахунком 1:2 та 0:3.

Гра-відповідь цих команд відбудеться 23 лютого в Словаччині.