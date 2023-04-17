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2023-04-17
Український баскетболіст Лень отримав нагороду за яскравий старт у плей-офф НБА
Центровий став найкращим гравцем захисту "Сакраменто".
Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Сакраменто" здобути перемогу у стартовому матчі плей-офф НБА проти "Голден Стейт" з рахунком 126:123, інформує
Лень допоміг "Сакраменто" перемогти© USA Today
Центровий у минулому поєдинку провів на майданчику 13 хвилин, за які встиг набрати 4 очки, а також здійснити 7 підбирань та 1 блок-шот.
За підсумками поєдинку українець отримав клубну нагороду "Захисний гравець матчу".
(фото – twitter.com/SacramentoKings)
Олексій Лень проводить свій десятий сезон у НБА. У минулому він встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон". "Сакраменто" вийшов у плей-офф НБА вперше за 17 років.
Данило Слесь, ZN.ua