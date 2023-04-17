Український баскетболіст Лень отримав нагороду за яскравий старт у плей-офф НБА

Центровий став найкращим гравцем захисту "Сакраменто".

Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Сакраменто" здобути перемогу у стартовому матчі плей-офф НБА проти "Голден Стейт" з рахунком 126:123, інформує ZN.ua.

Український баскетболіст Лень отримав нагороду за яскравий старт у плей-офф НБА
Лень допоміг "Сакраменто" перемогти
© USA Today

Центровий у минулому поєдинку провів на майданчику 13 хвилин, за які встиг набрати 4 очки, а також здійснити 7 підбирань та 1 блок-шот.

За підсумками поєдинку українець отримав клубну нагороду "Захисний гравець матчу".

(фото – twitter.com/SacramentoKings)

Олексій Лень проводить свій десятий сезон у НБА. У минулому він встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон". "Сакраменто" вийшов у плей-офф НБА вперше за 17 років.


Данило Слесь, ZN.ua





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