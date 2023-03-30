Клуб українського баскетболіста вперше за 17 років вийшов у плей-офф НБА

Команда продовжить свої виступи у сезоні НБА.

Клуб українського баскетболіста вперше за 17 років вийшов у плей-офф НБА
"Сакраменто" посідає третє місце у Західній конференції

"Сакраменто" українського баскетболіста Олексія Леня обіграв "Портленд" (120:80) та забезпечив собі місце у плей-офф НБА.

У цьому матчі український центровий Олексій Лень зіграв 15 з половиною хвилин, набрав 5 очок і зробив 8 підбирань.

Таким чином, "Сакраменто" перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-офф – 17 років.

Востаннє команда виходила у плей-офф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана.

Нагадаємо, Лень проводить свій десятий сезон у НБА і встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон".

У сезоні 2020/2021 центровий уперше в кар'єрі пробився до плей-офф НБА і став п'ятим українцем, якому підкорилося це досягнення.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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