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2023-03-30
Клуб українського баскетболіста вперше за 17 років вийшов у плей-офф НБА
Команда продовжить свої виступи у сезоні НБА.
"Сакраменто" посідає третє місце у Західній конференції
"Сакраменто" українського баскетболіста Олексія Леня обіграв "Портленд" (120:80) та забезпечив собі місце у плей-офф НБА.
У цьому матчі український центровий Олексій Лень зіграв 15 з половиною хвилин, набрав 5 очок і зробив 8 підбирань.
Таким чином, "Сакраменто" перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-офф – 17 років.
Востаннє команда виходила у плей-офф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана.
Нагадаємо, Лень проводить свій десятий сезон у НБА і встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон".
У сезоні 2020/2021 центровий уперше в кар'єрі пробився до плей-офф НБА і став п'ятим українцем, якому підкорилося це досягнення.
Олексій Леонічев, ZN.ua