Клуб українського баскетболіста вперше за 17 років вийшов у плей-офф НБА

"Сакраменто" українського баскетболіста Олексія Леня обіграв "Портленд" (120:80) та забезпечив собі місце у плей-офф НБА .

У цьому матчі український центровий Олексій Лень зіграв 15 з половиною хвилин, набрав 5 очок і зробив 8 підбирань.

Таким чином, "Сакраменто" перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-офф – 17 років.

Востаннє команда виходила у плей-офф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана.

Нагадаємо, Лень проводить свій десятий сезон у НБА і встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон".