Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з шахів

В ізраїльському Єрусалимі триває командний чемпіонат світу 2022 року з шахів.

Збірна України після чотирьох турів гарантувала собі місце у топ-4 групи та вийшла у плей-офф ЧС-2022.

Китай достроково виграв групу (8 очок із 8), а Україна ділить із Францією друге місце (по 5), далі йдуть Іспанія (4), Нідерланди (2), ПАР (0).

Склад збірної України : Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Алексєєнко. Капітан – Олександр Сулипа.

Зазначимо, що на турнірі 12 найкращих команд світу поділено на 2 групи по 6 команд, які грають за круговою системою. По 4 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-офф.