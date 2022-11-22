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2022-11-22
Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з шахів
Українці зіграють у вирішальних протистояннях турніру.
Українці виграли два матчі з чотирьох© Спорт.ua
В ізраїльському Єрусалимі триває командний чемпіонат світу 2022 року з шахів.
Збірна України після чотирьох турів гарантувала собі місце у топ-4 групи та вийшла у плей-офф ЧС-2022.
Китай достроково виграв групу (8 очок із 8), а Україна ділить із Францією друге місце (по 5), далі йдуть Іспанія (4), Нідерланди (2), ПАР (0).
Склад збірної України : Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Алексєєнко. Капітан – Олександр Сулипа.
Зазначимо, що на турнірі 12 найкращих команд світу поділено на 2 групи по 6 команд, які грають за круговою системою. По 4 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-офф.
Олексій Леонічев, ZN.ua