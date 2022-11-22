Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з шахів

Українці зіграють у вирішальних протистояннях турніру.

Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з шахів
Українці виграли два матчі з чотирьох
© Спорт.ua

В ізраїльському Єрусалимі триває командний чемпіонат світу 2022 року з шахів.

Збірна України після чотирьох турів гарантувала собі місце у топ-4 групи та вийшла у плей-офф ЧС-2022.

Китай достроково виграв групу (8 очок із 8), а Україна ділить із Францією друге місце (по 5), далі йдуть Іспанія (4), Нідерланди (2), ПАР (0).

Склад збірної України : Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Алексєєнко. Капітан – Олександр Сулипа.

Зазначимо, що на турнірі 12 найкращих команд світу поділено на 2 групи по 6 команд, які грають за круговою системою. По 4 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-офф.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного рокуОсновний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року
Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачівЗбірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів
Казахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокаутуКазахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокауту
Відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у КатаріВідбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі
"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті
Блок рекламы


Похожие новости
Мессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світуМессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світу
Господар чемпіонату світу з футболу вперше в історії програв стартовий матч турніруГосподар чемпіонату світу з футболу вперше в історії програв стартовий матч турніру
Катар програв Еквадору у матчі-відкритті чемпіонату світу-2022 з футболуКатар програв Еквадору у матчі-відкритті чемпіонату світу-2022 з футболу
Відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у КатаріВідбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі
Збірна Росії з футболу не змогла обіграти 108-у команду світуЗбірна Росії з футболу не змогла обіграти 108-у команду світу
Іспанець Алькарас став наймолодшою в історії першою ракеткою світу за підсумками сезонуІспанець Алькарас став наймолодшою в історії першою ракеткою світу за підсумками сезону
Україна здобула важливу перемогу у відборі на ЧС-2023 з баскетболуУкраїна здобула важливу перемогу у відборі на ЧС-2023 з баскетболу
Українки здобули срібло Кубка світу з фехтуванняУкраїнки здобули срібло Кубка світу з фехтування
Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛВперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ
Україна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин КінгУкраїна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг
Последние новости
Подгружаем последние новости