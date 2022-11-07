"Дніпро-1" зіграє з колишнім суперником "Динамо" у плей-офф Ліги конференцій

7 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Єдиним представником України на цій стадії турніру буде "Дніпро-1", який зіграє з кіпрським АЕКом із Ларнаки.

Усі пари 1/16 фіналу турніру:

"Карабах" – "Гент"

"Трабзонспор" – "Базель"

"Лаціо" – "ЧФР Клуж"

"Буде-Глімт" – "Лех"

"Брага" – "Фіорентина"

АЕК Ларнака - "Дніпро-1"

"Шериф" – "Партизан"

"Лудогорець" – "Андерлехт"

Поєдинки відбудуться 16 та 23 лютого.

Нагадаємо, "Дніпро-1" виступав у групі Е Ліги конференцій і вийшов у плей-офф турніру з другого місця разом із АЗ.

АЕК був суперником "Динамо" у групі Ліги Європи. Перший матч виграли кіпріоти (1:1), а у другому було зафіксовано нічию з рахунком 3:3.

Фінал ЛК відбудеться 7 червня 2023 року у Празі.