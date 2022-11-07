"Дніпро-1" зіграє з колишнім суперником "Динамо" у плей-офф Ліги конференцій
Дніпряни продовжать боротьбу в 1/16 фіналу турніру.
7 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Єдиним представником України на цій стадії турніру буде "Дніпро-1", який зіграє з кіпрським АЕКом із Ларнаки.
Усі пари 1/16 фіналу турніру:
"Карабах" – "Гент"
"Трабзонспор" – "Базель"
"Лаціо" – "ЧФР Клуж"
"Буде-Глімт" – "Лех"
"Брага" – "Фіорентина"
АЕК Ларнака - "Дніпро-1"
"Шериф" – "Партизан"
"Лудогорець" – "Андерлехт"
Поєдинки відбудуться 16 та 23 лютого.
Нагадаємо, "Дніпро-1" виступав у групі Е Ліги конференцій і вийшов у плей-офф турніру з другого місця разом із АЗ.
АЕК був суперником "Динамо" у групі Ліги Європи. Перший матч виграли кіпріоти (1:1), а у другому було зафіксовано нічию з рахунком 3:3.
Фінал ЛК відбудеться 7 червня 2023 року у Празі.