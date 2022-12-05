Плей-офф ЧС-2022: Хорватія зустрінеться з Японією, Бразилія проти Південної Кореї

У Катарі продовжуються поєдинки 1/8 фіналу турніру.

Плей-офф ЧС-2022: Хорватія зустрінеться з Японією, Бразилія проти Південної Кореї
Бразилія зіграє з Південною Кореєю
© cbf.com.br

У понеділок, 5 жовтня, відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу плей-офф чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Фіналіст ЧС-2018 Хорватія зустрінеться з Японією, а п'ятиразові чемпіони світу бразильці проведуть матч проти Південної Кореї. Переможці цих пар зіграють один з одним в 1/4 фіналу.

17:00. Японія – Хорватія

21:00. Бразилія – Південна Корея

Нагадаємо, поєдинки 1/8 фіналу плей-офф завершаться 6 грудня. Вже 9 грудня стартують чвертьфінали. Раніше в наступну стадію ЧС пробилися Нідерланди, Аргентина, Англія та Франція.


Данило Слесь, ZN.ua





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