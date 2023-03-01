Український "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболу

Український "Мотор" кваліфікувався у плей-офф Європейської ліги з гандболу.

Учора, 28 лютого, у матчі 10-го туру Європейської ліги з гандболу та "Мотор" грав проти "Єврофарм Пелістер" (Північна Македонія).

Українцям для виходу у плей-офф потрібна була лише перемога, яку "Мотор" і здобув із рахунком 27:25.

Таким чином, "Мотор" набрав 7 очок у групі D, посів 4-е місце та пробився до наступного раунду турніру.

Суперником "Мотора" у 1/8 фіналу буде хорватський клуб "Нексе". Матчі відбудуться 21 та 28 березня.

"Мотор" є провідним українським клубом та 10-кратним чемпіоном країни.

Нагадаємо, що чемпіонат України з гандболу 2021/22 був достроково завершений через повномасштабне російське вторгнення.