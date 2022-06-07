Как в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось поле

Мистические события сопровождали матч Лиги наций между сборными Австрии и Дании, который накануне состоялся в Вене.

Сначала старт игры пришлось перенести на полтора часа по причине того, что на арене "Эрнст Хаппель" пропал свет. Было объявлено, что почти во всем городе случились перебои с электроэнергией, информирует Апостроф.

Уже по окончании поединка случился другой удивительный эпизод. В центральном круге, прямо как в фильме ужасов, небольшой участок газона провалился под землю.

Полузащитник сборной Дании Андрес Сков Ольсен даже решил лично проверить, насколько большой получилась яма на поле.

Сам матч завершился поражением австрийской сборной со счетом 1:2.







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