"Шахтар" втратив лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів

Олександр Зубков травмувався у поєдинку УПЛ.

Зубков навряд чи зіграє з "Лейпцигом"
© ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков отримав травму у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії" (2:2).

Головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч зазначив, що футболіст вибув на тривалий термін:

"Протягом гри ми могли заслужити перемогу, водночас і "Олександрія" показала, що грає в гарний, небезпечний, швидкий футбол, – результат є закономірним. Мене більше турбує травма Зубкова, адже кожному тренерові хочеться, щоб усі футболісти були здоровими й готувалися до наступної гри.

Конопля та Швед мають певні проблеми, і зараз у нас з'являється нова проблема. Тепер ми змушені думати, ким замінити Олександра. Він смикнув задню, і коли таке відбувається миттєво, це на довгий час і це не спазм".

Варто зазначити, що 2 листопада "гірники" проведуть матч заключного туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига". У цій грі визначиться володар путівки до плей-офф турніру. У поточному сезоні ЛЧ Зубков записав на свій рахунок два голи у п'яти поєдинках.


Данило Слесь, ZN.ua





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