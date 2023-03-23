Без уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з Англією

Поєдинок відбудеться у закритому режимі.

Без уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з Англією
Збірна України зіграє з "Брентфордом" 23 березня
© УАФ

Збірна України з футболу у рамках підготовки до матчу відбору Євро-2024 з Англією проведе товариський матч проти клубу АПЛ "Брентфорд".

Про це повідомив виконувач обов'язків головного тренера національної команди Руслан Ротань на пресконференції.

Гра відбудеться у закритому режимі – без журналістів та вболівальників на трибунах. Очікується, що поєдинок пройде 23 березня, початок – о 19:00.

Варто зазначити, що збірна України вже прибула до Англії та тренується саме на базі "Брентфорда".

Матч збірної України проти Англії запланований на 26 березня і пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, початок – о 19:00. Команда виступить у групі C, де також зустрінеться з Італією, Мальтою та Північною Македонією.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Українські тенісистки встановили особисті рекорди у світовому рейтингу WTAУкраїнські тенісистки встановили особисті рекорди у світовому рейтингу WTA
Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату ІспаніїУкраїнець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групіЗбірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групі
Зірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної УкраїниЗірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної України
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалейЗбірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей
Стали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з АнглієюСтали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з Англією
В Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умовиВ Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умови
Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за МолдовуКолишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову
В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України ЦиганковаВ іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Збірна Росії зіграє у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної АзіїЗбірна Росії зіграє у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії
Последние новости
Подгружаем последние новости