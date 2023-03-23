Без уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з Англією

Збірна України з футболу у рамках підготовки до матчу відбору Євро-2024 з Англією проведе товариський матч проти клубу АПЛ "Брентфорд".

Про це повідомив виконувач обов'язків головного тренера національної команди Руслан Ротань на пресконференції.

Гра відбудеться у закритому режимі – без журналістів та вболівальників на трибунах. Очікується, що поєдинок пройде 23 березня, початок – о 19:00.

Варто зазначити, що збірна України вже прибула до Англії та тренується саме на базі "Брентфорда".

Матч збірної України проти Англії запланований на 26 березня і пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, початок – о 19:00. Команда виступить у групі C, де також зустрінеться з Італією, Мальтою та Північною Македонією.